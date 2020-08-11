Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9979 RUR   0.0231 GBR   2.2247 TRY   0.2326

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.94 0.72 Brent 44.99 0.59

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.08.2020 17:18

Трамп заявил, что встретил в спецслужбах США много недостойных людей

Президент США Дональд Трамп опроверг высказывания своего бывшего советника Джона Болтона о том, что он якобы доверяет президенту РФ Владимиру Путину больше, чем американским разведывательным службам.

"Джон Болтон, один из самых глупых людей, которых я встречал во власти и, к сожалению, таких много, часто утверждает, что я уважал и даже доверял президенту России Владимиру Путину больше, чем нашим разведывательным службам. Хотя, конечно, это неправда", - написал Трамп в своем твиттере.

В то же время он выразил неприязнь к некоторым бывшим сотрудникам разведывательных служб.

"Если бы первыми людьми, которых вы встретили в так называемой американской разведке, были бы грязными копами, которые в итоге оказались в высшей степени подонками такими, как Джеймс Коми (бывший директор ФБР - ИФ), обманщик Джеймс Клэппер (бывший директор национальной разведки - ИФ) и, наверное, самый низкий из них, Джон Бреннан, который возглавлял ЦРУ, возможно, вы бы поняли, что они не заслуживают моего доверия", - добавил американский президент.

Ранее Болтон заявлял, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу - ИФ) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - говорил Болтон.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СПЕЦСЛУЖБЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп: голосование по почте в США опасно, так как не защищает от вмешательства как извне, так и изнутри Трамп заверил, что соглашения с Ираном и КНДР будут заключены в случае его переизбрания президентом В конгрессе США не намерены менять дату президентских выборов У Трампа нет полномочий самостоятельно переносить президентские выборы Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом Только Хиллари Клинтон - более злостный нарушитель законов, чем Болтон, уверен Трамп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]