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Дальнее зарубежье 11.08.2020 17:37

Рост числа заражений COVID-19 в США связан с увеличением тестирования - Трамп

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил СМИ в том, что они умалчивают информацию об увеличении тестирования на коронавирус COVID-19, что и является реальной причиной увеличения числа выявленных случаев заражения в стране.

"Проведение большего количества тестов, ...(мы проводим самое большое количество тестов в мире), предполагает выявление большего количества случаев (заражения коронавирусом - ИФ), что является сокровищем для фейковых новостей", - написал Трамп в своем твиттере.

По его словам, "фейковые новости" используют показатель выявленных случаев для того, чтобы "подорвать прекрасную работу, проделанную великими людьми в США в борьбе с китайской чумой".

Трамп неоднократно обвинял СМИ в недостоверности публикуемой информации о ситуации с коронавирусом в США.

США занимают первое место по количеству выявленных случаев заражения COVID-19 в мире.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в стране зарегистрировано более 5,2 млн заражений, причем свыше 166 тыс. заразившихся скончались. При этом в стране проведено более 66 млн. тестов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]