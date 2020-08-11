Помпео в Чехии уделит внимание вопросу противостояния России - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший с визитом в Чехию, планирует поднять на переговорах вопрос о том, как противостоять влиянию России, сообщила представитель госдепа Морган Ортагус.
"Рада, что сегодня сопровождаю в Чехии госсекретаря Помпео. Здесь он проведет встречи с чешскими лидерами, чтобы обсудить наше партнерство в сфере безопасности, Инициативу трех морей, тему энергетической безопасности, а также - усилия по противостоянию негативному влиянию России и Коммунистической партии Китая", - написала она в своем твиттере.
Чехия - первый этап поездки Помпео по странам Восточной Европы.
Инициатива трёх морей объединяет страны Центральной и Восточной Европы. Этот формат позволят обсуждать различные проблемы данного региона.
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