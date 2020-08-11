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Дальнее зарубежье 11.08.2020 22:04

Помпео в Чехии уделит внимание вопросу противостояния России - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший с визитом в Чехию, планирует поднять на переговорах вопрос о том, как противостоять влиянию России, сообщила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Рада, что сегодня сопровождаю в Чехии госсекретаря Помпео. Здесь он проведет встречи с чешскими лидерами, чтобы обсудить наше партнерство в сфере безопасности, Инициативу трех морей, тему энергетической безопасности, а также - усилия по противостоянию негативному влиянию России и Коммунистической партии Китая", - написала она в своем твиттере.

Чехия - первый этап поездки Помпео по странам Восточной Европы.

Инициатива трёх морей объединяет страны Центральной и Восточной Европы. Этот формат позволят обсуждать различные проблемы данного региона.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЧЕХИЯ, ПОМПЕО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]