Помпео в Чехии уделит внимание вопросу противостояния России - госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео, прибывший с визитом в Чехию, планирует поднять на переговорах вопрос о том, как противостоять влиянию России, сообщила представитель госдепа Морган Ортагус.

"Рада, что сегодня сопровождаю в Чехии госсекретаря Помпео. Здесь он проведет встречи с чешскими лидерами, чтобы обсудить наше партнерство в сфере безопасности, Инициативу трех морей, тему энергетической безопасности, а также - усилия по противостоянию негативному влиянию России и Коммунистической партии Китая", - написала она в своем твиттере.

Чехия - первый этап поездки Помпео по странам Восточной Европы.

Инициатива трёх морей объединяет страны Центральной и Восточной Европы. Этот формат позволят обсуждать различные проблемы данного региона.