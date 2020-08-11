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ТЭК 11.08.2020 18:51

Нефть растет на фоне надежд на восстановление спроса, Brent - $45,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник и могут закрыться на самых высоких отметках с начала марта.

Поддержку рынку оказывает заявление главы Saudi Aramco Амина Нассера о восстановлении спроса на некоторых рынках.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 во вторник составляет $45,24 за баррель, что на $0,25 (0,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,46 (1,10%), до $42,40 за баррель.

Инвесторы также продолжают следить за процессом принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

"Потенциальное возобновление переговоров о помощи экономике между республиканцами и демократами в США, а также инициатива президента Дональда Трампа о снижении налога оказали рынку поддержку", - говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

Накануне оптимизм инвесторов поддержало заявление главы Saudi Aramco, что в Китае спрос на бензин и дизельное топливо "почти вернулся до уровня", наблюдавшегося до пандемии, пишет агентство Argus.

По оценке Нассера, спрос сейчас составляет около 90 млн баррелей в сутки (б/с). Глава Saudi Aramco прогнозирует его рост до 95-96 млн б/с к концу года.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что надеется на достижение соглашения между Белым домом и Конгрессом о новых мерах поддержки экономики страны на этой неделе, передает CNBC.

Помимо этого, президент РФ Владимир Путин во вторник сообщил, что в России впервые в мире была зарегистрирована вакцина от коронавируса.

Инвесторы во вторник также ожидают публикации данных API об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Аналитики ожидают, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 августа, сократились на 4,7 млн баррелей, согласно опросу, проведенному S&P Global Platts. Запасы бензина, согласно прогнозам, снизились на 2,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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