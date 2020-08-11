Вакцинировать российских детей от коронавируса пока не будут - Гинцбург

Вакцинация детей от коронавируса возможна только после проведения дополнительного исследования после получения окончательной регистрации для вакцины, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Когда мы закончим пострегистрационную фазу, которую сейчас только начинаем, по закону имеем право подать документы, чтобы исследовать эту вакцину на детях, и исследуя постепенно, по группам, например, с 18-14 лет начиная, дальше - 14-12 лет, 12-8 лет, примерно так. И каждая стадия занимает три-четыре месяца минимум", - сказал Гинцбург в интервью "Интерфаксу" во вторник.

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник объявил, что Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Производиться разработанный в институте им. Гамалеи препарат, как было объявлено на заседании, будет на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Зеленограде (входит в АФК "Система"). Разработку и производство вакцинного препарата финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В Минздраве заявляют, что вакцина безопасна. Путин сообщил, что вакциной успешно привилась одна из его дочерей.

Пока для проведения третьей фазы испытаний вакцина получила временную регистрацию, которая будет действовать до 1 января.