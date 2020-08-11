ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг

Спад ВВП РФ в "карантинном" втором квартале, когда многие отрасли оказались закрыты из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, оказался сопоставим с самыми глубокими квартальными падениями кризисов 1998 и 2009 годов, но все-таки не превзошел их, не подтвердив наиболее пессимистичные ожидания властей.
Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.
Данные Росстата оказались оптимистичнее расчетов Минэкономразвития, которое оценивало падение ВВП во II квартале на уровне 9,6%, и лучше ожиданий ЦБ (спад на 9-10%).
"Карантинный" квартал не превзошел и самые глубокие падения за последние четверть века: в 1998 году самый значительный спад был зафиксирован в IV квартале - на 9,1%, а в период мирового финансового кризиса спустя десятилетие пиковым был II квартал 2009 г - минус 11,2%.
В Росстате отметили, что снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства. Максимальное падение отмечено в сырьевом секторе, розничной торговле, пассажирских перевозках, а также в отраслях, связанных с оказанием услуг населению. Минимальное - в обрабатывающих производствах, строительстве, оптовой торговле и грузоперевозках, а также в обеспечении электрической энергией, газом и паром и кондиционировании воздуха.
Согласно данным Росстата, во II квартале рост производства в сельском хозяйстве составил 3,1%, в промышленном секторе производство снизилось на 8,5% (при этом падение добычи полезных ископаемых в условиях ограничений в рамках новой сделки ОПЕК+ составило 10,3%), розничный товарооборот сократился на 16,6%, пассажирооборот - на 79,0%, сфера общественного питания - на 48,9%, объем платных услуг населению - на 37,2%.
Более подробные данные по ВВП за II квартал Росстат представит 9 сентября.
Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году - на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.
ЦБ некоторое время назад сузил интервал прогноза падения ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с 4-6% по предыдущему варианту. В 2021 году ЦБ теперь ждет отскок экономики на 3,5-4,5% вместо предыдущего прогноза роста на 2,8-4,8%, в 2022 году прогнозирует рост на 2,5-3,5% вместо предыдущего интервала в 1,5-3,5%.
Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров в конце июля, по динамике ВВП на 2020 год был несколько лучше официальных ожиданий и предполагал спад на 4,2% с последующим ростом на 3,1% в 2021 году.
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