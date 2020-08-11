Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent во II пол. 2020г до $43/б

Цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.