Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9979 RUR   0.0231 GBR   2.2247 TRY   0.2326

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.94 0.72 Brent 44.99 0.59

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 11.08.2020 20:27

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent во II пол. 2020г до $43/б

Цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит $43 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит $41 за баррель, в 2021 году - $50 за баррель.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ОЦЕНКА


Похожие новости


РФ уже не рассчитывает на регуляторные меры по сокращению добычи в США, но продолжает сверять часы по ситуации на рынке - Новак Трамп сделает все от него зависящее для поддержки нефтегазовой отрасли США - глава Минэнерго Трамп не делал Мексике одолжения по нефти, это - сотрудничество, считает глава мексиканского Минэнерго Цена нефти Brent в 2020г упадет до $43/барр., к концу 2021г вернется на $60/барр. из-за падения добычи в США - EIA Перри покинул пост министра энергетики США Министр энергетики США планирует покинуть свой пост - СМИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]