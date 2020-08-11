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ТЭК 11.08.2020 20:35

EIA сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 г до 92,9 млн б/с

Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По оценкам EIA, в июле спрос на нефть составил 93,4 млн баррелей в сутки, что на 9,1 млн б/с меньше по сравнению с июлем 2019 года, но больше по сравнению с показателем в 85 млн б/с во втором квартале 2020 года - это на 15,8 млн б/с ниже уровня второго квартала прошлого года.

EIA ожидает, что мировые коммерческие запасы нефти в целом будут выбраны до конца 2021 года, мировой спрос на нефть продолжит восстанавливаться. Хотя прогноз EIA по потреблению нефти в объеме 101,1 млн б/с в четвертом квартале 2021 года будет меньше, чем за тот же период 2019 года, но это будет на 16,7 млн б/с больше, чем во втором квартале 2020 года, говорится в отчете. В ближайшие кварталы предложение нефти на рынке будет расти, но сделка ОПЕК+, а также низкие цены на нефть, ограничивающие добычу сланцевой нефти в США, сдержат рост поставок.

В результате EIA ожидает, что мировые запасы нефти будут сокращаться темпами в 1,8 млн б/с до конца 2021 года, что позволит ликвидировать большую часть излишков, накопленных в начале 2020 года.

По оценкам EIA, во втором квартале 2020 года мировое производство нефти составило 91,8 млн баррелей в сутки, что на 8,6 млн б/с меньше, чем в прошлом году. Согласно прогнозу, мировые поставки нефти продолжат снижаться до 90,4 млн б/с в третьем квартале 2020 года, а затем вырастут до среднегодового уровня 99,4 б/с в 2021 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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