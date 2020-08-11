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СНГ 11.08.2020 21:53

В штабе Тихановской призывают мировое сообщество признать ее победителем на выборах президента Белоруссии

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член ее избирательного штаба Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии и остановить кровопролитие в стране.

"Я обращаюсь ко всему мировому сообществу: пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который творится в Беларуси, помогите остановить кровопролитие. Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", - говорится в видеообращении Цепкало, размещенном на Телеграм-канале "Страна для жизни".

Она попросила также помощи в освобождении политзаключенных и проведении "свободных демократических выборов". "Пожалуйста, помогите белорусскому народу", - сказала соратница Тихановской.

Цепкало обратилась также к белорусским силовикам и бойцам ОМОН с призывом остановить насилие в отношении участников акций протеста.

Цепкало - супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало, покинувшая Минск, также специально обратилась к своей соратнице: "Дорогая Светлана, мы слышали и видели твое видеообращение. Хочу заверить, что я лично и Валерий Цепкало тебя поддерживаем. Мы понимаем, что 9 августа Лукашенко проиграл президентские выборы. Единственный легитимный президент в стране - это ты, Светлана Тихановская".

Как сообщалось, 9 и 10 августа в Минске и ряде других городов страны прошли акции протеста. Сотрудники силовых структур использовали при разгоне спецсредства, в частности светошумовые гранаты. Задержаны более 5 тыс. человек.

По данным Минздрава, в минских больницах сейчас находятся 200 пострадавших участников несанкционированных протестов. В МВД сообщили, что один человек скончался в результате взрыва в его руке неустановленного устройства.

Акции протеста проходят после состоявшихся 9 августа в Белоруссии выборов президента. По предварительным данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

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Тэги: ТИХАНОВСКАЯ, СОРАТНИКИ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]