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СНГ 12.08.2020 12:02

В Белоруссии запретили торговлю пиротехникой

Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой введен в Белоруссии, сообщает министерство антимонопольного регулирования республики.

Запрет предусмотрен постановлением Совета министров №475.

"В связи с этим просим субъекты торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси", - подчеркнули в ведомстве.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и будет действовать до особого решения Совета министров. Документ 12 августа официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур. Протестующие используют, в том числе, и пиротехнические изделия.

Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более двухсот человек по данным Минздрава находятся в больницах. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПИРОТЕХНИКА, ТОРГОВЛЯ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]