ВВП Великобритании во II квартале рухнул на рекордные 20,4%, экономика вошла в рецессию

Экономика Великобритании во втором квартале 2020 года рухнула на 20,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).
Это самое существенное падение в квартальном выражении с начала учета показателя в 1955 году.
Падение ВВП было зафиксировано второй квартал подряд, таким образом, экономика вошла в рецессию.
Относительно апреля-июня 2019 года падение составило 21,7%.
Аналитики в среднем прогнозировали падение соответственно на 20,5% и 22,4%, сообщает Trading Economics.
Падение экономики связано с ограничениями и мерами социального дистанцирования, введенными для сдерживания распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечает ONS.
Объем инвестиций бизнеса во втором квартале рухнул на 31,4% относительно предыдущего квартала и на 31,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Расходы потребителей упали на 23,1% относительно предыдущих трех месяцев - падение также стало рекордным.
Кроме того, ONS сообщило в среду, что промышленное производство в июне выросло на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самый существенный рост показателя с марта 1972 года. В годовом выражении показатель рухнул на 12,5%. Аналитики ожидали увеличения первого показателя на 9,2% и падения второго на 12,8%.
Как сообщалось, Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% по итогам заседания, прошедшего на прошлой неделе. Объем программы выкупа активов был сохранен на уровне 745 млрд фунтов стерлингов.
Прогнозы британского ЦБ предполагают, что первоначальное восстановление экономики Великобритании после снятия локдаунов будет более быстрым, чем ожидалось, однако темпы роста ВВП не достигнут уровня четвертого квартала 2019 года до конца 2021 года.
В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
ВВП РФ во II квартале упал на 8,5% - чуть лучше ожиданий властей и меньше, чем в кризисы 1998 и 2009гг
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $423,5
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,2 млн, жертв - 740 тыс. - университет Хопкинса
Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Японского премьера обвинили в копировании текста речей в память об атомных бомбардировках
МИД Украины сообщил об избиении в Белоруссии фотокорреспондента-украинца и задержании девяти граждан этой страны
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии