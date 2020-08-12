Армия обороны Израиля обстреляла цели ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные в ночь на среду нанесла удары по целям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.
В заявлении, распространенном в среду армией обороны Израиля, отмечается, что этими ударами была разрушена "подземная инфраструктура и наблюдательные посты" группировки.
Удары с самолетов, вертолетов и танков последовали вслед за тем, как на юге Израиля пожарным пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывчатых и горючих веществ, закрепленных на воздушных шарах и воздушных змеях, которые в последние несколько дней запускали из сектора Газа в сторону израильских территорий.
В результате этих пожаров никто не пострадал.
Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.
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