Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9915 RUR   0.0231 GBR   2.2137 TRY   0.2352

Цена на нефть

10.08   $/bbl WTI 41.61 -0.33 Brent 44.50 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.08.2020 12:33

Армия обороны Израиля обстреляла цели ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные в ночь на среду нанесла удары по целям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

В заявлении, распространенном в среду армией обороны Израиля, отмечается, что этими ударами была разрушена "подземная инфраструктура и наблюдательные посты" группировки.

Удары с самолетов, вертолетов и танков последовали вслед за тем, как на юге Израиля пожарным пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывчатых и горючих веществ, закрепленных на воздушных шарах и воздушных змеях, которые в последние несколько дней запускали из сектора Газа в сторону израильских территорий.

В результате этих пожаров никто не пострадал.

Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Израиль вынуждают начать полномасштабную операцию в секторе Газа - Нетаньяху ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после пуска ракеты из сектора Газа На границе Газы в ходе беспорядков погибли два палестинца, свыше 100 ранены Около 40 тыс. палестинцев собрались на акцию протеста у границы Газы Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа Израиль закрыл два КПП в сектор Газа после ракетного удара

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]