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Дальнее зарубежье 12.08.2020 12:40

Глава МИД Бельгии осудил подавление протестов в Белоруссии

Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен призвал белорусские власти освободить задержанных участников акций протестов.

"Я сожалею о жестоком подавлении мирных протестов после выборов в Белоруссии. Свобода слова и свободная пресса являются основными правами для всей Европы", - написал министр в твиттере.

"Призываю власти немедленно освободить несправедливо арестованных граждан", - добавил Гоффен.

Ранее в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени 27 государств Евросоюза было подчеркнуто, что "без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться".

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - заявил Боррель.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур.

Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более двухсот человек по данным Минздрава находятся в больницах. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МИД, БЕЛОРУССИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]