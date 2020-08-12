Глава МИД Бельгии осудил подавление протестов в Белоруссии

Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен призвал белорусские власти освободить задержанных участников акций протестов.

"Я сожалею о жестоком подавлении мирных протестов после выборов в Белоруссии. Свобода слова и свободная пресса являются основными правами для всей Европы", - написал министр в твиттере.

"Призываю власти немедленно освободить несправедливо арестованных граждан", - добавил Гоффен.

Ранее в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени 27 государств Евросоюза было подчеркнуто, что "без прогресса в области прав человека и верховенства закона отношения между ЕС и Белоруссией могут только ухудшаться".

"Именно на этом фоне мы будем оценивать действия белорусских властей по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный анализ отношений ЕС с Белоруссией. Это может включать, среди прочего, принятие мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов", - заявил Боррель.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с сотрудниками правоохранительных структур.

Протест вызвало оглашение итогов выборов президента, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более двухсот человек по данным Минздрава находятся в больницах. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.