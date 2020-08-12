5,1 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 129 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5,1 тыс. случаев, умерли за сутки 129 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 102 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (27,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Накануне во вторник суточный прирост новых случаев впервые с апреля опустился ниже отметки в 5 тыс. (4985).
Нарастающим итогом в России зарегистрирован 902 701 случай коронавирусной инфекции, 15 260 умерших и 710 298 выписанных (7 123 выписаны за последние сутки).
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