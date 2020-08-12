Дефляция в Азербайджане в июле составила 0,3%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,9%

Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%, что соответствует июньским показателям, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в июле снизились на 0,7%, на непродовольственные товары и услуги – не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля составила 2,9% (на конец июня 2020 года – 3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 5,3%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%.

Правительство Азербайджана на 2020 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 4,6%.

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3-3,5%.

Б.Рустамбеков