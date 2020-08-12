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Макроэкономика 12.08.2020 12:20

Дефляция в Азербайджане в июле составила 0,3%, среднегодовая инфляция замедлилась до 2,9%

Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%, что соответствует июньским показателям, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Дефляция в Азербайджане в июле 2020 года составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в июле снизились на 0,7%, на непродовольственные товары и услуги – не изменились», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец июля составила 2,9% (на конец июня 2020 года – 3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец июля составила 5,3%, по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 1%.

Правительство Азербайджана на 2020 год среднегодовую инфляцию прогнозирует на уровне 4,6%.

Глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов прогнозирует инфляцию по итогам 2020 года на уровне 3-3,5%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ДЕФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]