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СНГ 12.08.2020 12:42

МИД Украины сообщил об избиении в Белоруссии фотокорреспондента-украинца и задержании девяти граждан этой страны

В Белоруссии во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали девять граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца, сообщает в среду издание "Суспiльне Новини" со ссылкой на данные министерства иностранных дел Украины.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос "Суспiльне Новини".

По данным министерства, украинское посольство в Белоруссии также получило сообщение о задержании в городе Витебск девяти граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".

"По результатам принятых посольством мероприятий на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи", - говорится в сообщении.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, БЕЛОРУССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]