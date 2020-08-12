МИД Украины сообщил об избиении в Белоруссии фотокорреспондента-украинца и задержании девяти граждан этой страны

В Белоруссии во время акций протеста, начавшихся после президентских выборов в минувшее воскресенье, задержали девять граждан Украины и избили фотокорреспондента-украинца, сообщает в среду издание "Суспiльне Новини" со ссылкой на данные министерства иностранных дел Украины.
"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, который с незначительными медицинскими повреждениями был доставлен в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - говорится в ответе пресс-службы МИД на запрос "Суспiльне Новини".
По данным министерства, украинское посольство в Белоруссии также получило сообщение о задержании в городе Витебск девяти граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".
"По результатам принятых посольством мероприятий на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи", - говорится в сообщении.
В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.
Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.
В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.
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