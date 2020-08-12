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Оборона 12.08.2020 12:42

В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибудет с визитом в Азербайджан в среду, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«12 августа в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры», - отмечается в сообщении.

В рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции турецкая военная делегация в расширенном составе будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.

Широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения стартовали в Азербайджане 29 июля.

А.Азизов

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]