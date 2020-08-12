В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар прибудет с визитом в Азербайджан в среду, сообщает министерство обороны Азербайджана.
«12 августа в Азербайджан прибывают министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер, командующие видами войск и другие высокопоставленные офицеры», - отмечается в сообщении.
В рамках Дня высокопоставленных наблюдателей совместных широкомасштабных тактических и летно-тактических учений с боевой стрельбой Сухопутных войск и Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции турецкая военная делегация в расширенном составе будет наблюдать за заключительным эпизодом первого этапа учений.
Широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения стартовали в Азербайджане 29 июля.
А.Азизов
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