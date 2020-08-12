Нацбанк Белоруссии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых

Правление Национального банка Белоруссии (НББ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

"Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Республики Беларусь сохраняются на текущем уровне", - говорится в сообщении на сайте НББ по итогам заседания правления в среду.

Следующее заседание по денежно-кредитной политике, на котором будет рассмотрен вопрос о ставке рефинансирования, состоится 14 октября 2020 года.

В 2019 году НББ дважды снижал ставку рефинансирования - с 20 ноября (до 9% с 9,5%) и с 14 августа (до 9,5% с 10%). По итогам прошлого года инфляция в стране составила 4,7% при целевом прогнозе не более 5%.

В соответствии с целевым прогнозом властей среднее значение ставки рефинансирования в 2020 году запланировано на уровне 8,75-9% годовых при инфляции не более 5% по итогам года.