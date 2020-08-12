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ТЭК 12.08.2020 17:41

Украина освободила на 2020г внутренних поставщиков газа от обязанности создавать страховой запас топлива

Кабинет министров Украины в среду утвердил нулевую норму формирования страхового запаса в 2020 году для поставщиков природного газа.

По мнению правительства, принятие такого решения даст возможность снизить финансовую нагрузку на поставщиков газа.

Как сообщалось, формирование страхового запаса газа предусмотрено законом "О рынке газа". Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки газа. Позже парламент смягчил это требование, делегировав кабинету министров полномочия по определению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10% месячного объема поставки.

Норма о формировании страхового запаса критикуется частными компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в подземные хранилища (ПХГ). В то же время в госхолдинге "Нафтогаз Украины" ранее отмечали, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание страхового запаса газа.

По состоянию на 10 августа, в ПХГ Украины накоплено 23,3 млрд куб. м газа.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ЗАПАСЫ, НОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]