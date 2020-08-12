ОПЕК ухудшил оценку падения спроса на нефть в 2020г на 100 тыс. б/с - до 90,6 млн б/с, оценка роста спроса в 2021г неизменна

ОПЕК увеличил оценку падения роста спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,6 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
В 2019 году спрос на нефть в мире составлял 99,69 млн б/с (месяцем ранее этот показатель оценивался в 99,67 млн б/с).
Оценка ухудшена в основном из-за более низкой экономической активности в некоторых основных странах, не входящих в ОЭСР.
Оценка роста спроса в 2021 году неизменна - 7 млн б/с - но не до 97,7 млн б/с, как предполагалось месяц назад, а до 97,6 млн б/с. Такой прогноз предполагает, что пандемися COVID-19 будет ограничена и не будет оказывать дальнейшего влияния на перебои в мировой экономике.
Предварительные данные за июнь показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 24,3 млн баррелей к предыдущему месяцу, и рост продолжается четвертый месяц подряд. При этом запасы нефти выросли на 12,8 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов - на 11,5 млн барр.
На конец июня они составляли 3,24 млрд баррелей, что на 301,3 млн баррелей выше, чем в то же время год назад, и на 291 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня, из них - на 120,3 млн барр. - превышение запасов нефти, 170,9 млн барр. - остатков нефтепродуктов.
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