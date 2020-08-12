Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Белоруссии с запросами о выдаче 28 человек из частной военной компании "Вагнер", задержанных 29 июля белорусскими правоохранительными органами.

"Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, обнародованном в среду на странице в соцсети "Фейсбук".

Согласно информации, следствием установлено, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей" на стороне противостоящих украинским силам формирований.

Пресс-служба напомнила, что на основании ходатайства Главного следственного управления СБУ 31 июля Офис генпрокурора обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с письмом о намерениях запрашивать экстрадицию этих лиц и ходатайством о заключении их под стражу до получения запроса о выдаче, в соответствии со статьей 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года.

6 августа генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с белорусским коллегой Александром Конюком подтвердила намерение запросить выдачу 28 человек. "Вопрос о выдаче запрашиваемых лиц будет решаться компетентными органами Республики Беларусь", - подытожили в Офисе генпрокурора.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, которых белорусские власти идентифицировали как членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и заподозрили их в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов в Белоруссии. Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны. Офис генпрокурора Украины сообщил, что 28 лицам, в том числе девяти гражданам Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации. Офис обратился в Генпрокуратуру Белоруссии с запросами об аресте этих лиц, и будет просить о выдаче 28 задержанных.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил задержание бойцов "Вагнера" с белорусским коллегой Александром Лукашенко. На следующий день Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными. "Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило тогда госагентство БелТА. 9 августа Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск.