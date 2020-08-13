Нацбанк Белоруссии ожидает годовую инфляцию не выше 5,3%

Национальный банк Беларуси ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%, сообщил председатель правления НББ Павел Каллаур.

"Ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5-5,3%", - сказал Каллаур в среду на брифинге по итогам заседания правления регулятора.

"В дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов, действие которых уже проявляется в настоящее время", - полагает глава НББ.

Среди них - дезинфляционные внешние условия, заметил он. "На фоне снятия жестких мер, применяемых странами для борьбы с пандемией, мировые экономики постепенно начинают восстанавливаться после глубокого спада в II квартале. В то же время предполагается, что восстановление экономической активности в мире будет длительным, учитывая ситуацию с коронавирусной инфекцией. Это продолжит сдерживать зарубежную инфляцию ниже целевых значений до конца 2021 года", - сказал Каллаур.

"В таких условиях прогнозируется проведение мягкой монетарной политики Банком России, Европейским центральным банком и Федеральной резервной системой США", - отметил глава НББ.

В целом, считает он, внешние условия будут оказывать сдерживающее влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров.

В июле годовая инфляция в Беларуси составила 5,2%, базовая инфляция - 3,8%.