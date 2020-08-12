Назначен новый председатель правления SIF

Новым председателем правления Фонда поддержки предпринимательства (SIF) при Минэкономики назначен Кянан Наджафов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.
«До назначения на этот пост Наджафов занимался предпринимательской деятельностью», - отметили в министерстве.
В ведомстве также сообщили, что Наджафов является выпускником факультета международного права Бакинского государственного университета, а также имеет степень магистра Вашингтонского колледжа права Американского университета.
За свою трудовую деятельность он работал в компаниях Baker Botts LLP, BP, Exane BNP Paribas, Citigroup, в представительстве Всемирного банка в Азербайджане, был генеральным исполнительным директором компании Nobel Oil.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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