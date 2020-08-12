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Макроэкономика 12.08.2020 18:01

Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете на 2020г, дефицит увеличился до 4,9% ВВП, базовая цена на нефть снижается до $35 за баррель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил поправки в госбюджете на 2020 год.

Текст поправок опубликован на сайте главы государства.

Согласно поправкам, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год составят 24 млрд 124 млн манатов (спад на 0,1% по сравнению с утвержденным показателем 2020 года), расходы - 27 млрд 492,2 млн манатов (рост на 2,2%).

В результате, дефицит госбюджета на текущий год увеличился до 3 млрд 368,2 млн манатов или 4,9% ВВП против 2 млрд 760,2 млн манатов или 3,3% ВВП ранее утвержденных.

Доходы госбюджета в результате пересмотра бюджета рассчитаны из цены на нефть в $35 за баррель (ранее - $55 за баррель).

В структуре доходов 13 млрд 990 млн манатов или 58% будут обеспечены за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 134 млн манатов (42%) - от ненефтяного сектора.

Поступления по линии Государственной налоговой службы предусмотрены в размере 7 млрд 190 млн манатов (спад по сравнению с утвержденным ранее прогнозом на 8,7%), по линии Государственного таможенного комитета - 3 млрд 830 млн манатов (спад на 4,3%).

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2020 год увеличиваются до 12 млрд 200 млн манатов (рост на 7,5% по сравнению с утвержденным показателем), остальное - доходы из прочих источников.

Расходы на здравоохранение увеличены на 25,4% - до 1 млрд 716,6 млн манатов, средства Резервного фонда президента - на 60% - до 480 млн манатов, расходы на экономические и прочие реформы - на 18% - до 1 млрд 231,08 млн манатов.

Согласно поправкам, из-за COVID-19 дополнительно 369 млн манатов будет направлено на сферу здравоохранения, 238 млн манатов - на социальную защиту населения, 136,6 млн манатов - на поддержку государственных компаний, 100 млн манатов - на поддержку бизнеса.

Таким образом, дополнительное финансирование по этим 4 направлениям составит 843,6 млн манатов или $496,2 млн.

В целом, в результате пересмотра госбюджета объем дополнительного финансирования по различным направлениям составит 1 млрд 371,5 млн манатов, в том числе, 465 млн манатов на повышение обороноспособности Азербайджана. Однако, параллельно планируется экономия по другим статьям расходов госбюджета на 774 млн манатов, что потребует несколько меньшего объема средств для финансирования дополнительных мероприятий.

При этом объем государственных капвложений на 2020 год останется на уровне 4 млрд 909 млн манатов. По остальным направлениям расходов планируется их некоторое снижение.

Согласно поправкам, спад ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозируется на уровне 5%.

Пересмотренный номинальный объем ВВП прогнозируется на уровне 68 млрд 339,9 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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