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Происшествия 12.08.2020 18:18

Таможня Азербайджана пресекла контрабанду героина свыше 200 кг в Польшу

Таможенники Азербайджана 6 августа пресекли контрабанду героина свыше 200 кг, сообщает пресс-служба Госкомстаможни.

Согласно данным, сотрудникам Оперативно-следственного управления Южного территориального главного таможенного управления поступила информация о переправке крупной партии наркотиков из Ирана в Польшу по железной дороге.

«На основании полученной оперативной информации, 6 августа 2020 года состав с грузом «Gil» был задержан на таможенном посту «Астаринской железной дороги». В ходе осмотра груза в 14 мешках было обнаружено 200,8 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что мешки с первоначальным продуктом производились азербайджанской компанией, зарегистрированной в Огузском районе. Было также установлено, что груз сперва поставлялся в Иран, а затем мешки заполнялись наркотиками для отправки в Польшу.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГОСКОМТАМОЖНИ, КОНТРАБАНДА, НАРКОТИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]