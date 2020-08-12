Таможня Азербайджана пресекла контрабанду героина свыше 200 кг в Польшу

Таможенники Азербайджана 6 августа пресекли контрабанду героина свыше 200 кг, сообщает пресс-служба Госкомстаможни.
Согласно данным, сотрудникам Оперативно-следственного управления Южного территориального главного таможенного управления поступила информация о переправке крупной партии наркотиков из Ирана в Польшу по железной дороге.
«На основании полученной оперативной информации, 6 августа 2020 года состав с грузом «Gil» был задержан на таможенном посту «Астаринской железной дороги». В ходе осмотра груза в 14 мешках было обнаружено 200,8 кг героина. По факту возбуждено уголовное дело», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что мешки с первоначальным продуктом производились азербайджанской компанией, зарегистрированной в Огузском районе. Было также установлено, что груз сперва поставлялся в Иран, а затем мешки заполнялись наркотиками для отправки в Польшу.
Х.Насирзаде
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