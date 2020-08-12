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ТЭК 12.08.2020 18:35

Запасы нефти США снизились на 4,51 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,51 млн баррелей - до 514,08 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина снизились на 722 тыс. баррелей и составили 247,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 177,66 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]