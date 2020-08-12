Запасы нефти США снизились на 4,51 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,51 млн баррелей - до 514,08 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина снизились на 722 тыс. баррелей и составили 247,08 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,32 млн баррелей, до 177,66 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 400 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.