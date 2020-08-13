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Дальнее зарубежье 13.08.2020 02:05

Больше половины больниц в Бейруте не работают после взрывов - ВОЗ

Больше половины медицинских учреждений в Бейруте не работают после серии взрывов на прошлой неделе, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан, на данный момент известно, что более 50% не функционируют. Cреди выведенных из строя - три главные столичные больницы.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, БЕЙРУТ, БОЛЬНИЦЫ, ВОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]