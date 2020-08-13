Больше половины больниц в Бейруте не работают после взрывов - ВОЗ

Больше половины медицинских учреждений в Бейруте не работают после серии взрывов на прошлой неделе, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан, на данный момент известно, что более 50% не функционируют. Cреди выведенных из строя - три главные столичные больницы.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий. Повреждено здание международного аэропорта. Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.