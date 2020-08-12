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Макроэкономика 12.08.2020 19:21

Президент Азербайджана утвердил поправки в бюджете ГФСЗ на 2020 год

Президент Азербайджана утвердил поправки в бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2020 год.

Согласно поправкам, доходы и расходы ГФСЗ сокращаются на 0,8% по сравнению с первоначальным прогнозом - до 4 млрд 784 млн 689,4 тыс. манатов.

В частности, изменения предусматривают снижение трансфертов в ГФСЗ из госбюджета на 16,7% - до 1 млрд 188 млн 194,03 тыс. манатов.

Кроме этого, поступления в ГФСЗ по обязательному страхованию работников бюджетных организаций прогнозируются на уровне 1 млрд 405 млн 6,47 тыс. манатов (спад на 0,2%), от частного сектора - 1 млрд 987 млн 588,3 тыс. манатов (рост на 0,13%).

Остальные поступления прогнозируются по прочим доходам.

В структуре расходов, согласно поправкам, на выплаты населению планируется направить 4 млрд 644 млн 759,4 тыс. манатов (спад на 0,9%). В том числе, на выплату пенсий будет направлено 4 млрд 543 млн 309,4 тыс. манатов (спад на 0,6%), на выплату пособий – 101,45 млн манатов (спад на 11,5%).

Расходы на банковское обслуживание в связи с выдачей пенсий и пособий прогнозируются на уровне 33 млн манатов (спад на 2,7%).

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГФСЗ, БЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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