Минсельхоз США повысил прогноз сбора и экспорта российской пшеницы в 2020 г. на 1,5 млн тонн

Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году на 1,5 млн тонн. На такой же показатель выросла и оценка экспорта на текущий сельхозгод (июль 2020-июнь 2021 гг.).

Как сообщается в августовском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 78 млн тонн против 76,5 млн тонн по июльской и 77 млн тонн по июньской оценкам.

Прогноз экспорта пшеницы составляет 37,5 млн тонн против 36 млн тонн в июле и июне. Прогноз переходящих запасов на 1 июля 2021 года повышен на 0,2 млн тонн, до 7,98 млн тонн.

Оценка производства фуражного зерна не изменилась - 40 млн тонн. Прогноз по экспорту этого зерна, который не менялся в июне и июле, немного снижен - до 8,18 млн тонн с 8,28 млн тонн. Новая оценка переходящих запасов составляет 2,01 млн тонн против 2,25 млн тонн в июле и 2,36 млн тонн месяцем ранее.

Прогноз урожая кукурузы также не изменился - 15,3 млн тонн. Экспорт, как и в последние три месяца, оценивается в 4,4 млн тонн, переходящие запасы - в 0,94 млн тонн против 0,93 млн тонн в июле.

Минсельхоз США также снизил прогноз мирового производства пшеницы до 766,03 млн тонн с 769,31 млн тонн в июле и с 773,43 млн тонн в июне, фуражного зерна - повысил до 1 млрд 464,7 млн тонн с 1 млрд 458,4 млн тонн в июле, июньская оценка при этом составляла 1 млрд 484,61 млн тонн.

Прогноз мирового сбора кукурузы повышен до 1 млрд 171,03 млн тонн с 1 млрд 163,21 млн тонн в июле. Прогноз июня был выше - 1 млрд 188,48 млн тонн.