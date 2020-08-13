Минсельхоз США повысил прогноз сбора и экспорта российской пшеницы в 2020 г. на 1,5 млн тонн

Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России в этом году на 1,5 млн тонн. На такой же показатель выросла и оценка экспорта на текущий сельхозгод (июль 2020-июнь 2021 гг.).
Как сообщается в августовском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 78 млн тонн против 76,5 млн тонн по июльской и 77 млн тонн по июньской оценкам.
Прогноз экспорта пшеницы составляет 37,5 млн тонн против 36 млн тонн в июле и июне. Прогноз переходящих запасов на 1 июля 2021 года повышен на 0,2 млн тонн, до 7,98 млн тонн.
Оценка производства фуражного зерна не изменилась - 40 млн тонн. Прогноз по экспорту этого зерна, который не менялся в июне и июле, немного снижен - до 8,18 млн тонн с 8,28 млн тонн. Новая оценка переходящих запасов составляет 2,01 млн тонн против 2,25 млн тонн в июле и 2,36 млн тонн месяцем ранее.
Прогноз урожая кукурузы также не изменился - 15,3 млн тонн. Экспорт, как и в последние три месяца, оценивается в 4,4 млн тонн, переходящие запасы - в 0,94 млн тонн против 0,93 млн тонн в июле.
Минсельхоз США также снизил прогноз мирового производства пшеницы до 766,03 млн тонн с 769,31 млн тонн в июле и с 773,43 млн тонн в июне, фуражного зерна - повысил до 1 млрд 464,7 млн тонн с 1 млрд 458,4 млн тонн в июле, июньская оценка при этом составляла 1 млрд 484,61 млн тонн.
Прогноз мирового сбора кукурузы повышен до 1 млрд 171,03 млн тонн с 1 млрд 163,21 млн тонн в июле. Прогноз июня был выше - 1 млрд 188,48 млн тонн.
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса - Кремль
Новая Стратегия нацбезопасности Армении является «фальшивым учебником истории» - Гаджиев
В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции
TUI получит дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд евро от властей ФРГ
Таможня Азербайджана пресекла контрабанду героина свыше 200 кг в Польшу
В Азербайджане за сутки выявлены 93 новых случая COVID-19, 2 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Трамп призывает к открытию школ в США
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запускаемые из Сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой
В партии куриных крылышек из Бразилии в китайском Шэньчжэне обнаружен коронавирус
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии