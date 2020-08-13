Трамп недоволен шефом Пентагона Эспером, планирует отправить его в отставку после выборов - СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил о намерении сменить главу Пентагона Марка Эспера после президентских выборов в ноябре, пишет в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Президент Трамп в частных беседах говорил о том, что намерен сменить главу Пентагона Марка Эспера после ноябрьских выборов", - говорится в сообщении агентства.
Bloomberg отмечает, что Трамп был "разочарован" тем, что Эспер в недостаточной мере защищал его в таких ситуациях, как, например, сообщения о предполагаемых вознаграждениях Россией членам движения "Талибан" (запрещено в РФ) за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Кроме того, по данным агентства, президент США был недоволен тем, что Эспер в июне публично выступил против его инициативы задействовать военных для сдерживания антирасистских протестов в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Представитель Пентагона Джонатан Хоффман, в свою очередь, отметил, что "величайшая честь и привилегия" для Эспера - это служение США. Близкий к главе Пентагона источник также указал, что Эспер привержен продолжать службу, пока Трамп этого хочет.
Эспер занимает пост министра обороны США с июля 2019 года.
Bloomberg отмечает, что, по некоторым данным, он и сам планирует подать в отставку сразу после президентских выборов в США.
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