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Дальнее зарубежье 13.08.2020 08:18

Колонна международной коалиции в Ираке угодила под взрыв при движении по шоссе

Взрыв произошел рядом с колонной материально-технического обеспечения международной антитеррористической коалиции в Ираке, сообщил телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в МВД страны.

По их данным, взрывное устройство сработало во время прохождения колонны международной коалиции во главе с США по шоссе недалеко от города Батха на юге Ирака.

В свою очередь, телеканал Al Arabia уточнил, что нападению подверглось оборудование, предназначенное для армии США.

"Фугас был подорван во время прохождения колонны одной из компаний, сотрудничающих с коалицией, перевозившей специальное оборудование для армии США", - цитирует телеканал начальника полиции.

По его словам, машины направлялись из Багдада в сторону портового города Басра.

О жертвах не сообщается.

Силы безопасности окружили место происшествия и проводят расследование.

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Тэги: ИРАК, ВЗРЫВ, КОАЛИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]