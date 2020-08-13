США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в Белоруссии - Помпео

Властям США и европейских стран следует обдумать, как следует действовать в связи с событиями в Белоруссии, заявил в среду глава Госдепа Майк Помпео.
"Я думаю, что США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа", - сказал он в интервью чешскому телевидению. Текст интервью приводит Госдеп.
Помпео напомнил, что не считает недавние выборы в Белоруссии честными и свободными. "А теперь мы к тому же видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу", - добавил глава Госдепа.
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