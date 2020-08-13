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Дальнее зарубежье 13.08.2020 09:01

США и Европе нужно подумать над тем, как реагировать на события в Белоруссии - Помпео

Властям США и европейских стран следует обдумать, как следует действовать в связи с событиями в Белоруссии, заявил в среду глава Госдепа Майк Помпео.

"Я думаю, что США и Европа должны определить, как реагировать на это, чтобы обеспечить хороший результат для белорусского народа", - сказал он в интервью чешскому телевидению. Текст интервью приводит Госдеп.

Помпео напомнил, что не считает недавние выборы в Белоруссии честными и свободными. "А теперь мы к тому же видим, как там действуют против мирных демонстрантов, и это вызывает у нас тревогу", - добавил глава Госдепа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]