В столице Чили готовятся к отмене введенного еще в марте карантина

Власти Чили готовы с понедельника начать постепенную отмену крайне продолжительного карантинного режима в Сантьяго, пишет в среду The Guardian.
"Это очень важное для нас событие, которое приносит нам большое удовлетворение", - заявил министр здравоохранения Энрике Парис на пресс-конференции, прошедшей в Сантьяго.
С 17 августа жители чилийской столицы смогут покидать свои дома в будние дни без специального пропуска и собираться небольшими группами. Поэтапно начнется открытие и предприятий.
Мэр Сантьяго Фелипе Алессандри поспешил, однако, напомнить, что многие ограничения все еще сохраняются: гражданам следует по возможности оставаться дома и носить маски в общественных местах.
Столица Чили оставалась на карантине с 26 марта, когда в стране обнаружили первого пациента с COVID-19.
Вспышка коронавируса в Чили стала одной из самых серьезных в Латинской Америке, на первом месте по числу подтвержденных заражений на душу населения в регионе расположился Катар.
По состоянию на 12 августа, в Чили зафиксировано более 378 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более 10 тыс. пациентов умерли от последствий заражения, почти 352 тыс. уже завершили курс лечения.
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