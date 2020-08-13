В Китае за сутки выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 39 новых инфицированных COVID-19: 19 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
Внутри страны зафиксированы восемь активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 11 активных и 15 бессимптомных были "импортированы".
Летальных исходов нет.
За предыдущие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения: 25 активных и 20 бессимптомных.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 756 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 227 ввозных.
На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 63 новых случая заболевания, 62 - в Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 4 тыс. 770 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 243 (63 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 481 (семь случаев смерти).
Алиев поздравил Путина с регистрацией российской вакцины от коронавируса - Кремль
Новая Стратегия нацбезопасности Армении является «фальшивым учебником истории» - Гаджиев
В Азербайджане в среду ждут с визитом министра обороны и начальника Генштаба Турции
Дефицит бюджета США в июле упал до $63 млрд на фоне роста поступлений из-за переноса срока уплаты налогов
Нефть умеренно дешевеет после подъема до 5-месячного максимума, Brent - $45,32 за баррель
Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира
TUI получит дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд евро от властей ФРГ
Таможня Азербайджана пресекла контрабанду героина свыше 200 кг в Польшу
В Азербайджане за сутки выявлены 93 новых случая COVID-19, 2 человека скончались
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии