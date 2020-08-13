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Дальнее зарубежье 13.08.2020 08:23

В Китае за сутки выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлено 39 новых инфицированных COVID-19: 19 больных в активной форме и 20 бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Внутри страны зафиксированы восемь активных случаев, все в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще 11 активных и 15 бессимптомных были "импортированы".

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения: 25 активных и 20 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 84 тыс. 756 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 227 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки выявлено 63 новых случая заболевания, 62 - в Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии трех районах зарегистрировано 4 тыс. 770 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 243 (63 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 481 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]