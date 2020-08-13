В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева

12 августа состоялась онлайн-конференция, посвящённая 175-летию со дня рождения великого поэта казахского народа, философа, композитора, ювелирного мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая Кунанбаева.

Организаторами мероприятия выступили центр «Русский язык и культура» Казахского национального университета имени аль-Фараби и Русский центр Фонда «Русский мир» при Бакинском государственном университете.

В мероприятии принял участие президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын. Его вступление было организовано Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ).

Ранее, в Бинагадинском районе города Баку состоялась памятная акция по переустановке мемориальной доски в честь Абая Кунанбаева.​