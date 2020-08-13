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13.08.2020 09:11

В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева

12 августа состоялась онлайн-конференция, посвящённая 175-летию со дня рождения великого поэта казахского народа, философа, композитора, ювелирного мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая Кунанбаева.

Организаторами мероприятия выступили центр «Русский язык и культура» Казахского национального университета имени аль-Фараби и Русский центр Фонда «Русский мир» при Бакинском государственном университете.

В мероприятии принял участие президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын. Его вступление было организовано Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ).

Ранее, в Бинагадинском районе города Баку состоялась памятная акция по переустановке мемориальной доски в честь Абая Кунанбаева.​

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]