В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева

12 августа состоялась онлайн-конференция, посвящённая 175-летию со дня рождения великого поэта казахского народа, философа, композитора, ювелирного мастера художественного слова, просветителя, мыслителя, общественного деятеля, основоположника казахской письменной литературы и её первого классика, реформатора культуры в духе сближения с русской и европейской культурой – Абая Кунанбаева.
Организаторами мероприятия выступили центр «Русский язык и культура» Казахского национального университета имени аль-Фараби и Русский центр Фонда «Русский мир» при Бакинском государственном университете.
В мероприятии принял участие президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан-Казахстан» имени Гейдара Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын. Его вступление было организовано Российским информационно-культурным центром в Баку (РИКЦ).
Ранее, в Бинагадинском районе города Баку состоялась памятная акция по переустановке мемориальной доски в честь Абая Кунанбаева.
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