Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9915 RUR   0.0231 GBR   2.2137 TRY   0.2352

Цена на нефть

12.08   $/bbl WTI 42.67 1.06 Brent 45.43 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2020 09:14

В партии куриных крылышек из Бразилии в китайском Шэньчжэне обнаружен коронавирус

Коронавирус COVID-19 выявлен карантинной службой китайского города Шэньчжэня в образцах партии мороженных куриных крылышек, импортированной из Бразилии, сообщили местные СМИ со ссылками на власти.

Все сотрудники, которые каким-то образом контактировали с продукцией, а также товары, которые были складированы рядом с зараженной партией, были тестированы, результат отрицательный.

Весь груз бразильских крылышек изолирован и будет утилизирован, говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось об обнаружении вируса в партии ввезенных из Эквадора креветок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]