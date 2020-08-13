В партии куриных крылышек из Бразилии в китайском Шэньчжэне обнаружен коронавирус

Коронавирус COVID-19 выявлен карантинной службой китайского города Шэньчжэня в образцах партии мороженных куриных крылышек, импортированной из Бразилии, сообщили местные СМИ со ссылками на власти.

Все сотрудники, которые каким-то образом контактировали с продукцией, а также товары, которые были складированы рядом с зараженной партией, были тестированы, результат отрицательный.

Весь груз бразильских крылышек изолирован и будет утилизирован, говорится в сообщениях.

Ранее сообщалось об обнаружении вируса в партии ввезенных из Эквадора креветок.