Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запускаемые из Сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой

Армия Израиля сообщила, что в качестве ответа на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой нанесла удары по объектам ХАМАС.
"Запуск воздушных шаров со взрывчактой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильских военных.
Днем ранее армия Израиля также нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.
Тогда на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств, запущенных на воздушных шарах из сектора Газа. В результате пожаров никто не пострадал.
Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.
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