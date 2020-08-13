Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9915 RUR   0.0231 GBR   2.2137 TRY   0.2352

Цена на нефть

12.08   $/bbl WTI 42.67 1.06 Brent 45.43 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 13.08.2020 09:16

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запускаемые из Сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой

Армия Израиля сообщила, что в качестве ответа на регулярно запускаемые с территории сектора Газа воздушные шары со взрывчаткой нанесла удары по объектам ХАМАС.

"Запуск воздушных шаров со взрывчактой продолжился из Газы в Израиль и сегодня, что вызвало пожары на земле на юге Израиля. В ответ мы только что нанесли удары по целям ХАМАСа в Газе, включая военный комплекс, подземную инфраструктуру и наблюдательные пункты", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильских военных.

Днем ранее армия Израиля также нанесла удары по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуски воздушных шаров с закрепленной на них взрывчаткой.

Тогда на юге Израиля пришлось тушить 60 пожаров, возникших из-за срабатывания взрывных устройств, запущенных на воздушных шарах из сектора Газа. В результате пожаров никто не пострадал.

Накануне в рамках ответных мер по распоряжению министра обороны Бенни Ганца был закрыт единственный КПП "Керем Шалом", через который из Израиля в сектор Газа осуществлялись грузоперевозки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, УДАРЫ


Похожие новости


ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после пуска ракеты из сектора Газа ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после запуска ракеты из Газы ХАМАС считает отставку главы минобороны Израиля победой сектора Газа Нетаньяху предостерег ХАМАС от новых атак против Израиля Двое боевиков ХАМАС погибли при ответном ударе Израиля по сектору Газа после обстрелов со стороны палестинцев ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа - армия

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]