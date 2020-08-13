Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9915 RUR   0.0231 GBR   2.2137 TRY   0.2352

Цена на нефть

12.08   $/bbl WTI 42.67 1.06 Brent 45.43 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 13.08.2020 09:18

Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

По состоянию на 12 августа текущего года Китай восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге.

По его словам, в настоящее время регулярные пассажирские рейсы выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранных и 19 китайских. Они работают на 187 международных маршрутах.

Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов.

В то же время, по словам чиновника, пока количество рейсов, которые выполнялись до пандемии, не восстановлено.

Так, в июле в годовом исчислении оно сократилось на 34,1%, хотя в июне этот показатель равнялся 42,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]