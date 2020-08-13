Китай восстановил регулярное авиасообщение с 50 странами мира

По состоянию на 12 августа текущего года Китай восстановил ранее прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с 50 странами мира, сообщил руководитель отдела обеспечения безопасности Управления гражданской авиации Китая У Шицзинь на брифинге.
По его словам, в настоящее время регулярные пассажирские рейсы выполняют 93 авиакомпании: 74 иностранных и 19 китайских. Они работают на 187 международных маршрутах.
Каждую неделю в Китай и из Китая выполняется 210 авиарейсов.
В то же время, по словам чиновника, пока количество рейсов, которые выполнялись до пандемии, не восстановлено.
Так, в июле в годовом исчислении оно сократилось на 34,1%, хотя в июне этот показатель равнялся 42,4%.
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