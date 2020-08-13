Латвия поддержит санкции ЕС против белорусских чиновников, ответственных за фальсификации и насилие - глава МИД

Латвия поддержит санкции против белорусских чиновников, которые несут ответственность за фальсификацию итогов выборов президента Белоруссии и подавление акций протеста несогласных с итогами выборов, объявленных ЦИК республики, написал глава латвийского МИД Эдгар Ринкенвич в твиттере в четверг.

"На фоне продолжающегося насилия по отношению к мирным жителям в Белоруссии и отсутствия политического диалога Латвия поддержит применение санкций к белорусским должностным лицам, ответственным за подавление протестов и фальсификацию выборов", - заявил министр.

Дипломат сообщил, что об этой позиции Латвии он проинформирует в пятницу участников заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает агентство BNS.

Накануне Евросоюз заявил, что выборы президента Белоруссии не были ни свободными, ни честными.

В Белоруссии акции протеста проходят четвертый день подряд. В четверг утром стало известно, что несогласные с объявленными ЦИК итогами выборов президента Белоруссии в четверг утром в Минске выстаиваются в "цепи солидарности" в разных районах города.

Протестующие не согласны с объявленными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста один человек погиб, более 100 человек (включая сотрудников правоохранительных органов) получили ранения. МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ходе демонстраций протеста в ночь на 10 августа, и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

В ходе протестов также были задержаны несколько российских журналистов. Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов уже вышли на свободу. Вечером 11 августа отпустили корреспондентов Znak.com Никиту Телиженко и "Медузы" Максима Солопова.