Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0061 RUR   0.0231 GBR   2.2185 TRY   0.232

Цена на нефть

12.08   $/bbl WTI 42.67 1.06 Brent 45.43 0.93

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 13.08.2020 13:46

Литва готова предоставлять убежище гражданам Белоруссии - глава литовского МИД

Литва готова предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, сообщил в четверг глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.

"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения", - написал министр в твиттере.

Два дня назад в Литву приехала оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Линкявичюс тогда заявил, что Тихановская приехала в Литву в результате давления, оказанного на нее со стороны властей Белоруссии и что при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".

По словам министра, власти Литвы обеспечили Тихановской жилье и охрану.

Линкявичус также сообщил, что вместе с Тихановской в Литву приехала глава ее штаба Мария Мороз.

В Белоруссии четвертый день подряд проходят акции протеста несогласных с результатами президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 100 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ходе демонстраций протеста в ночь на 10 августа, более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, 700 - в ночь на четверг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]