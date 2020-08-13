Литва готова предоставлять убежище гражданам Белоруссии - глава литовского МИД

Литва готова предоставлять убежище белорусам на гуманитарных основаниях, сообщил в четверг глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичус.
"Литва готова и рассматривает возможность принимать на гуманитарных основаниях белорусов, страдающих от продолжающегося жестоко обращения", - написал министр в твиттере.
Два дня назад в Литву приехала оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Линкявичюс тогда заявил, что Тихановская приехала в Литву в результате давления, оказанного на нее со стороны властей Белоруссии и что при этом должностные лица этой страны "не препятствовали отъезду, даже помогли".
По словам министра, власти Литвы обеспечили Тихановской жилье и охрану.
Линкявичус также сообщил, что вместе с Тихановской в Литву приехала глава ее штаба Мария Мороз.
В Белоруссии четвертый день подряд проходят акции протеста несогласных с результатами президентских выборов 9 августа. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его политическая противница Светлана Тихановская - 10,9%.
В ходе акций протеста один человек погиб, более 100 человек, включая сотрудников правоохранительных органов, получили ранения. МВД Белоруссии сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ходе демонстраций протеста в ночь на 10 августа, более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, 700 - в ночь на четверг.
Алиев в разговоре с Путиным поднял вопрос поставок из РФ в Армению более 400 т военных грузов, начиная с 17 июля
Министр нацобороны Турции и глава Генштаба прибыли в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 40 раз - Минобороны
BP осенью завершит обработку данных сейсмики на перспективном блоке D230 на Каспии
Добыча газа на Шах-Дениз в I полугодии увеличилась на 12%
В сентябре состоится бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции из России и ОАЭ
Минтруда купит 214 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей-шехидов
Направляющимся в Турцию российским туристам рекомендуется приобретать расширенные страховки и носить медмаски - посол РФ
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,6 млн, число жертв - 749 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии