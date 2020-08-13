На акциях протеста в Белоруссии 12 августа задержаны около 700 человек, за все время - почти 7 тыс

В Белоруссии на несанкционированных акциях протеста 12 августа задержано порядка 700 человек, сообщили в министерстве внутренних дел республики в четверг.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях (12 августа - ИФ) задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении МВД.

Министерство ранее сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа, более 2 тыс. - в ночь на 11 августа, порядка 1 тыс. - в ночь на 12 августа. Таким образом, общее число задержанных достигло 6,7 тыс.

В ведомстве подчеркнули, что министерством в пределах компетенции по-прежнему принимаются необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране.

"Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - отметили в МВД.

Кроме того, в Минске сотрудники ОМОН задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.