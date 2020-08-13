Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом в президентской гонке - прогноз

Претендент на пост президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу над президентом США Дональдом Трампом с вероятностью в 71%, сообщил в среду интернет-портал FiveThirtyEight.

Согласно прогнозу сайта, у Трампа есть всего 29% шансов на победу в президентских выборах 2020 года. Однако отмечается, что президент все еще может обойти соперника.

"Несмотря на то, что очевидно, что Байден без труда сейчас опережает Трампа как на национальном уровне, так и в ряде штатов, согласно прогнозам, у Трампа есть значительный шанс победить, потому что есть еще много времени для активизации гонки", - говорится в сообщении FiveThirtyEight.

"Но подождите! Следует ли вообще доверять опросам?" - отмечает сайт.

Он приводит в пример выборы 2016 года, когда в опросах общественного мнения лидировала кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда FiveThirtyEight присудили Клинтон 71,4% шансов на победу, а Трампу - 28,6%.

При этом отмечается, что Байден сейчас все-таки заручился большей поддержкой, чем Клинтон в 2016 году.

Как отмечает британское издание Independent, многие аналитики и исследователи общественного мнения предсказывают, что следующим президентом США станет Джо Байден.

В то же время шансы на переизбрание Трампа тем не менее высоки.

"Мы собираемся провести выборы 3 ноября, и президент победит", - заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS ранее в этом месяце.

Как отмечают СМИ, прогноз, предоставленный сайтом FiveThirtyEight, стал первым с тех пор, как Байден объявил о выборе на пост в вице-президенты страны сенатора Камалу Харрис в случае его выигрыша. Таким образом, Байден выполнил обещание - остановить выбор на кандидате-женщине.

Позже в августе кандидатуры обоих, как ожидается, будут утверждены на партийном съезде.

Харрис 55 лет, ее отец - выходец с Ямайки, мать - из Индии. Харрис - сенатор от штата Калифорния. Она участвовала в праймериз Демократической партии, но после успеха на старте быстро утратила популярность и вышла из президентской гонки.

Кандидатура Харрис в вице-президенты, по мнению американских экспертов, - логичная и не рискованная. В ходе праймериз она пыталась найти баланс между позициями умеренных демократов и ультралевой частью партии. При этом, как отмечали западные СМИ, в итоге Харрис не устроила ни тех, ни других и вышла из борьбы. Тем не менее, предполагается, что она в случае выдвижения на пост вице-президента не вызовет негодования ни у умеренных демократов, ни у сторонников более радикальных левых идей.