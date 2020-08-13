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ТЭК 13.08.2020 13:15

Поставки нефти в 2020г упадут на 7,1 млн б/с, в 2021г вырастут на 1,6 млн б/с, ребалансировка остается хрупкой

Предложение нефти в мире в июле выросло на 2,5 млн б/с - до 90 млн б/с после того, как Саудовская Аравия прекратила свое добровольное сокращение на 1 млн б/с, ОАЭ существенно нарастили добычу, превысив свои обязательства по сделке ОПЕК+, а добыча в США начала восстанавливаться, пишет МЭА в августовском отчете.

Несмотря на то, что ОПЕК+ ослабило квоты по снижению добычи примерно на 2 млн б/с, а другие производители восстанавливают ранее закрытые мощности, компенсация со стороны производителей ОПЕК+, которые ранее не исполняли обязательства, будет поддерживать стабильное предложение нефти в августе, считают эксперты.

В 2020 году поставки нефти в мире упадут на 7,1 млн б/с, а в следующем вырастут на 1,6 млн б/с, считает МЭА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, МЭА, НЕФТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]