Лукашенко намерен принять участие в запуске БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске, сообщила пресс-служба главы государства.
"B настоящий момент мы реализуем крупнейший инвестиционный проект в истории страны - возводим Белорусскую атомную электростанцию. Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап - включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса.
"Лукашенко заявил, что намерен побывать на БелАЭС и принять участие в ее запуске", - уточняет пресс-служба.
Он поинтересовался у министра энергетики Виктора Каранкевича, насколько готова существующая инфраструктура к работе в новых условиях, какие прогнозы по тарифам и насколько они снизятся для всех категорий потребителей. "Речь об электричестве", - уточнил президент.
Блеоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
В начале августа на БелАЭС начался физпуск первого энергоблока. По оценке Минэнерго Белоруссии, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.
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