АМОК увеличила в I полугодии поставки SOCAR попутного газа на 44,4%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом полугодии 2020 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 1,3 млрд кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.

Как сообщалось, в январе-июне 2019 года АМОК передала Госнефтекомпании Азербайджана 0,9 млрд кубометров. Таким образом, в I-ом полугодии 2020 года объем поставок увеличился на 44,4%.

«Ежесуточно в I-ом полугодии 2020 года мы поставляли SOCAR в среднем 6,9 млн кубометров попутного газа (в I-ом полугодии 2019г - 5 млн кубометров)», - подчеркнули в АМОК.

В 2019 году АМОК поставила компании SOCAR 2,1 млрд кубометров попутного газа.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Н.Аббасова