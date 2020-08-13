АМОК увеличила в I полугодии поставки SOCAR попутного газа на 44,4%

Азербайджанская международная операционная компания (АМОК - оператор по разработке блока Азери-Чираг-Гюнешли) в I-ом полугодии 2020 года передала компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 1,3 млрд кубометров попутного газа, добытого с блока АЧГ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе операционной компании.
Как сообщалось, в январе-июне 2019 года АМОК передала Госнефтекомпании Азербайджана 0,9 млрд кубометров. Таким образом, в I-ом полугодии 2020 года объем поставок увеличился на 44,4%.
«Ежесуточно в I-ом полугодии 2020 года мы поставляли SOCAR в среднем 6,9 млн кубометров попутного газа (в I-ом полугодии 2019г - 5 млн кубометров)», - подчеркнули в АМОК.
В 2019 году АМОК поставила компании SOCAR 2,1 млрд кубометров попутного газа.
Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Н.Аббасова
Алиев в разговоре с Путиным поднял вопрос поставок из РФ в Армению более 400 т военных грузов, начиная с 17 июля
Министр нацобороны Турции и глава Генштаба прибыли в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 40 раз - Минобороны
Минтруда купит 214 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей-шехидов
Направляющимся в Турцию российским туристам рекомендуется приобретать расширенные страховки и носить медмаски - посол РФ
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,6 млн, число жертв - 749 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
МИД Украины направил Белоруссии запросы о задержанных украинцах, намерен жестко защищать их права - министр
Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом в президентской гонке - прогноз
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии