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Финансы 13.08.2020 13:48

В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули около 6 млн манатов

В Азербайджане с начала применения «Механизма возврата части НДС» регистрацию на портале www.edvgerial.az прошли 466,948 тыс. человек, сообщает Государственная налоговая служба (ГНС).

«По состоянию на 10 августа 2020 года 375,536 тыс. пользователей внесли данные по 20,6 млн полученных на торговых объектах чеках. Согласно этим данным возврат части НДС по ним составляет 9,8 млн манатов», - отмечается в сообщении.

В настоящее время, возвращенная сумма составила 5,9 млн манатов, остальная часть суммы предназначенной для возврата находится в состоянии ожидания на «электронных кошельках» пользователей.

Как сообщалось ранее, в марте 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Механизм возврата части НДС». Согласно ему граждане Азербайджана смогут в течение 30 дней получить часть НДС при расчетах в объектах торговли или питания.

Согласно механизму, желающие воспользоваться услугой возврата части НДС должны будут пройти регистрацию на специальном портале. При покупке потребитель должен потребовать у продавца чек контрольно-кассового аппарата и выписку с POS-терминала, в случае, если терминал не привязан к контрольно-кассовому аппарату.

В течение 90 дней со дня покупки потребитель для получения части НДС должен разместить обращение на портале и приложить к данному обращению чек. Обращение активируется через 14 дней после даты выдачи чека. В течение 5 дней после этого информация о возвращаемой сумме передается в банк, который в течение 10 дней перечисляет данную сумму на карту или на счет потребителя. Таким образом, возврат части НДС будет осуществлен в течение 30 дней со дня обращения в портал.

Возврат средств будет осуществляться на карту или на банковский счет. В случае если потребитель иностранец или лицо без гражданства, средства будут возвращены только при наличии у него банковской карты или счета в манатах. Кроме того, иностранные граждане при наличии возможности воспользоваться системой Tax Free, также предусматривающей возврат части НДС, смогут выбрать лишь один из двух вариантов возврата.

Возврат части НДС при расчетах в объектах торговли или питания, предусматривает возвращение 10% от НДС при наличных расчетах и 15% от НДС при безналичных расчетах.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НДС, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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