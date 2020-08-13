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Бизнес и законодательство 13.08.2020 13:51

В сентябре состоится бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции из России и ОАЭ

В сентябре 2020 года состоится онлайн бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции различных сфер производства.

Как заявляет организатор форума Caspian Event Organisers, в мероприятии под названием «Made in Azerbaijan» примут участие деловые люди из России и ОАЭ.

Согласно информации, с 1 по 4 сентября пройдут онлайн встречи, посвященные пищевой промышленности и продукции АПК, 8-11 сентября - строительная промышленность.

Как отмечает организатор, предприниматели данных сфер, желающие наладить экспорт продукции в ОАЭ и Россию, могут обратиться для участия.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БИЗНЕС/ФОРУМ, РОССИЯ, ОАЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]