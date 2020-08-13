В сентябре состоится бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции из России и ОАЭ

В сентябре 2020 года состоится онлайн бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции различных сфер производства.
Как заявляет организатор форума Caspian Event Organisers, в мероприятии под названием «Made in Azerbaijan» примут участие деловые люди из России и ОАЭ.
Согласно информации, с 1 по 4 сентября пройдут онлайн встречи, посвященные пищевой промышленности и продукции АПК, 8-11 сентября - строительная промышленность.
Как отмечает организатор, предприниматели данных сфер, желающие наладить экспорт продукции в ОАЭ и Россию, могут обратиться для участия.
Х.Насирзаде
Алиев в разговоре с Путиным поднял вопрос поставок из РФ в Армению более 400 т военных грузов, начиная с 17 июля
Министр нацобороны Турции и глава Генштаба прибыли в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 40 раз - Минобороны
Минтруда купит 214 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей-шехидов
Направляющимся в Турцию российским туристам рекомендуется приобретать расширенные страховки и носить медмаски - посол РФ
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,6 млн, число жертв - 749 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
МИД Украины направил Белоруссии запросы о задержанных украинцах, намерен жестко защищать их права - министр
Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом в президентской гонке - прогноз
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии