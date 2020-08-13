В сентябре состоится бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции из России и ОАЭ

В сентябре 2020 года состоится онлайн бизнес-форум для импортеров азербайджанской продукции различных сфер производства.

Как заявляет организатор форума Caspian Event Organisers, в мероприятии под названием «Made in Azerbaijan» примут участие деловые люди из России и ОАЭ.

Согласно информации, с 1 по 4 сентября пройдут онлайн встречи, посвященные пищевой промышленности и продукции АПК, 8-11 сентября - строительная промышленность.

Как отмечает организатор, предприниматели данных сфер, желающие наладить экспорт продукции в ОАЭ и Россию, могут обратиться для участия.

Х.Насирзаде