Добыча газа на Шах-Дениз в I полугодии увеличилась на 12%

Затраты консорциума «Шах-Дениз» в I-ом полугодии 2020 года в рамках разработки данного месторождения составили $861 млн, что на 7,5% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании BP-Azerbaijan (технический оператор проекта –ИФ-Аз).

"В I-ом полугодии 2020 года эксплуатационные расходы по проекту составили $409 млн, капитальные затраты –$452 млн. Основной объем капзатрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз", - отметили в компании.

По данным BP-Azerbaijan, в январе-июне 2020 года с месторождения Шах-Дениз добыто 9,4 млрд кубометров газа (рост на 11,9% - ИФ) и 15,4 млн баррелей конденсата (1,9 млн тонн). В настоящее время общие добывающие мощности месторождения составляют 56 млн кубометров в сутки или свыше 20 млрд кубометров в год.

«В настоящее время в рамках Стадии-2 продолжаются подводные строительные работы посредством судна «Ханкенди». Кроме того, в соответствии с планом продолжаются работы для того, чтобы в 2021 году начать добычу на юго-восточном фланге месторождения Шах-Дениз», - сообщили в компании.

Для добычи газа в рамках Стадии-2 пробурено 18 скважин, из которых 16 – закончены. При этом 4 скважины были пробурены на северном фланге месторождения, 4 – на западном, 4- юго-восточном, 2- на западном, 2 - на восточном. Также в южной части западного фланга пробурены до полной глубины и законсервированы две скважины.

По информации BP-Azerbaijan, в II-ом квартале 2020 года с платформы «Alpha» бурение новых скважин не осуществлялось. В этот период на платформе велись профилактические работы.

В компании также сообщили, что в I-ом полугодии 2020 года по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум-ИФ) составляла в среднем 32,8 млн кубометров газа в сутки. Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ в отчетный период составили $22 млн, капитальные - $5 млн.

Как сообщалось, в 2019 году с месторождения Шах-Дениз было добыто 16,8 млрд кубометров газа и 28,6 млн баррелей (порядка 3,5 млн тонн) конденсата.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы «Alpha» в рамках Стадии-1 и с платформы «Bravo» в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова