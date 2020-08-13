BP осенью завершит обработку данных сейсмики на перспективном блоке D230 на Каспии

Компания BP планирует в третьем квартале 2020 года полностью завершить обработку данных трехмерных (3D) сейсмических исследований на перспективном блоке D230 в азербайджанском секторе Каспия, заявили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании.
«3D-сейсмика на блоке D230 велась с использованием специализированного судна "Гилавар» с конца декабря 2019 года и завершилась 14 марта. Подрядчиком этих работ выступала компания Caspian Geophysical. В июне завершился первый этап обработки полученных данных, полностью этот процесс завершится в третьем квартале текущего года", - сообщили в компании.
По данным BP, по завершении обработки сейсмоданных будет проведена их интерпретация, и если будут получены положительные результаты, то стартует процесс планирования первой разведочной скважины.
Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс ранее сообщал, что BP рассчитывает на обнаружение нефти на блоке D230. «В случае удачных результатов разведочных работ здесь может быть открыт "второй Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ)», - сказал он.
SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и BP 26 апреля 2018 года подписали контракт типа PSA на совместную разведку перспективного блока D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия. Контракт ратифицирован в парламенте Азербайджана 12 октября 2018 года, вступил в силу 13 ноября.
Долевое участие сторон в соглашении паритетное: SOCAR (50%), BP (50%). BP будет выполнять функцию оператора при реализации начальной рабочей программы по проекту. Работы в рамках контракта разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка и добыча.
В рамках первого этапа, который охватит 24 месяца с момента вступления СРП в силу, BP (подрядчик) должна провести сейсмические исследования на контрактной площади, обработку и интерпретацию сейсмоданных.
Срок реализации второго этапа работ составит три года, в течение которых BP должна провести инженерно-геологическое исследование выбранных структур и подготовить отчет об оценке этих работ на окружающую среду. В случае, если подрядчик в этот период обнаружит коммерчески ценные запасы и известит SOCAR, он должен в течение 6 месяцев подготовить программу разработки этих месторождений, после чего перейти к этапу разработки. Причем BP в течение 48 месяцев должна осуществить все необходимые работы для начала промышленной добычи с блока.
Площадь контрактной территории составляет 3197 кв. км. Здесь до сих пор не проводились разведочные работы. Глубина продуктивных пластов составляет 3000-3500 метров. SOCAR блок D230 считает перспективным с точки зрения обнаружения запасов нефти.
Блок АЧГ в настоящее время является крупнейшим месторождением нефти в Азербайджане. Добыча нефти на АЧГ в 2019 году составила 26 млн тонн.
Н.Аббасова
Алиев в разговоре с Путиным поднял вопрос поставок из РФ в Армению более 400 т военных грузов, начиная с 17 июля
Министр нацобороны Турции и глава Генштаба прибыли в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 40 раз - Минобороны
Минтруда купит 214 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей-шехидов
Направляющимся в Турцию российским туристам рекомендуется приобретать расширенные страховки и носить медмаски - посол РФ
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 20,6 млн, число жертв - 749 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Губинского района направит свыше 2,5 млн манатов на прокладку дорог и благоустройство
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
МИД Украины направил Белоруссии запросы о задержанных украинцах, намерен жестко защищать их права - министр
Байден имеет высокие шансы одержать победу над Трампом в президентской гонке - прогноз
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку прошла онлайн-конференция к 175-летию со дня рождения Абая Кунанбаева
Caspian Energy Club организовал первый Online Business Tour
Bank Respublika оказал поддержку жителям Нефтчалы в связи с обеспечением питьевой водой!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии