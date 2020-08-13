Нацбанк Грузии ухудшил прогноз падения ВВП в 2020г до 5%, инфляцию ожидает выше целевого показателя

Национальный банк Грузии, который в начале мая прогнозировал снижение ВВП страны в 2020 году на 4%, из-за продолжения пандемии COVID-19 ожидает падения экономики на 5%.
"На фоне ограничения туристических визитов из-за границы и сохранения регулирующих мер внутри страны ожидается, что в 2020 году падение реального ВВП будет в пределах 5%", - говорится в отчете Нацбанка по монетарной политике, опубликованном на его сайте.
При этом отмечается, что, как ожидалось и в предыдущем прогнозе, восстановление экономики начнется в 2021 году и, по предварительным расчетам, ВВП вырастет на 5%.
Ожидается, что падение ВВП отразится и на уровне инфляции, которая, по оценке регулятора, будет постепенно замедляться, хотя и останется в 2020 году выше целевого показателя (3%), но "при прочих равных условиях в первой половине 2021 года опустится ниже этого уровня".
Отмечается, что снижение в августе ставки рефинансирования на 0,25% - до 8% поможет экономике и расширит доступ к финансам.
"Если экономика будет развиваться согласно нашим прогнозам, инфляция постепенно вернется к целевому уровню в начале следующего года, что позволит еще больше снизить процентную ставку. В любом случае мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для поддержания стабильности цен и защиты покупательной способности лари, а это означает, что рост общего уровня цен вернется к 3% в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.
Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.
Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%. Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.
Целевой показатель инфляции в Грузии на 2020 год, а также на следующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. Правительство прогнозирует инфляцию в этом году в пределах 3,5%.
Сообщалось также, что потребительские цены в Грузии в январе-июне выросли на 1,5%. Инфляция в годовом выражении (июнь 2020 года к июню 2019 года) составила 6,1%, при этом цены на продовольствие выросли на 13,6%, непродовольственные товары подорожали на 2,5%, тарифы на услуги увеличились на 3,4%. Горючее подешевело на 22,3%.
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